Прочитай текст Умелые мастера строили старинные русские корабли без чертежей. С??временные учёные смогли восстановить внешний вид и размеры некоторых северных судов. Например, лодья представляла собой самое крупное северное су...

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Прочитай текст Умелые мастера строили старинные русские корабли без чертежей. С??временные учёные смогли восстановить внешний вид и размеры некоторых северных судов. Например, лодья представляла собой самое крупное северное судно с тремя мачтами. Использовались такие суда для перевозки людей и грузов. из текста можно понять значение слова лодья запиши что значит это слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодья-это крупное судно
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