Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые мо...

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Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые могут оказаться в воде , оборвите . Вода должна быть комнатной температуры . Ежедневно меняйте её на свежую. Промывайте и снова подрезайте стебли растений. Многие цветы сохраняются лучше, если в воду положить кусочек древесного угля или добавить немного поваренной соли. Розы и гвоздики любят слегка подсахаренную воду. Георгинам и хризантемам полезно положить в воду четверть таблетки аспирина.

Автор: Гость