Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые мо...
Русский язык
Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые могут оказаться в воде , оборвите . Вода должна быть комнатной температуры . Ежедневно меняйте её на свежую. Промывайте и снова подрезайте стебли растений. Многие цветы сохраняются лучше, если в воду положить кусочек древесного угля или добавить немного поваренной соли. Розы и гвоздики любят слегка подсахаренную воду. Георгинам и хризантемам полезно положить в воду четверть таблетки аспирина.
Ответ(ы):
Гость:
я сам незнаю ответа на этот вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трехзначное число больше числа, записанного теми же цифрами, но в обратном порядк??, на 495. Сумма цифр этого трехзначного числа равна 17, а сумма ...
Русский язык
Русский язык
Задача. в шестнадцати одинаковых корзинах 144 кг. яблок. Сколько килограммов яблок ?? тридцати двух таких же корзинах?
Литература