Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые мо...

Русский язык
Прочитай текст.Выпиши глаголы, обозначь их основы и части слова, с помощью которых образованы глагольные формы.Устно назови эти формы . Прежде чем поставить цветы в вазу,стебли их обязательно подрежьте ножом. Листья,которые могут оказаться в воде , оборвите . Вода должна быть комнатной температуры . Ежедневно меняйте её на свежую. Промывайте и снова подрезайте стебли растений. Многие цветы сохраняются лучше, если в воду положить кусочек древесного угля или добавить немного поваренной соли. Розы и гвоздики любят слегка подсахаренную воду. Георгинам и хризантемам полезно положить в воду четверть таблетки аспирина.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я сам незнаю ответа на этот вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При расчесывании сухих волос пластиковой расческой волосы встают дыбом, почему?
Ответить
Математика
Трехзначное число больше числа, записанного теми же цифрами, но в обратном порядк??, на 495. Сумма цифр этого трехзначного числа равна 17, а сумма ...
Ответить
Русский язык
Как пишется огород или агарод
Ответить
Русский язык
Задача. в шестнадцати одинаковых корзинах 144 кг. яблок. Сколько килограммов яблок ?? тридцати двух таких же корзинах?
Ответить
Литература
Какие русских баснецов вы знаите
Ответить