Прочитай текст. Выскажи свое мнение, почему барсук обжег свой нос? Спеши.Вставь пр??пушенные буквы.В каком значении использовано словосочетание совать нос
Русский язык
Прочитай текст. Выскажи свое мнение, почему барсук обжег свой нос? Спеши.Вставь пр??пушенные буквы.В каком значении использовано словосочетание совать нос
Ответ(ы):
Гость:
Потому что лез куда не надо
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