Прочитай только слова названия. что они называют. слоны,два,они,большие,и сильные ??орога по - Решаем домашнее задание вместе

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Прочитай только слова названия. что они называют. слоны,два,они,большие,и сильные ??орога по - Решаем домашнее задание вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два,они,дорога,и всё.
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