Прочитай внимательно 1 абзац текста. Найди в нём слово с непроизносимым согласным в корне. Подбери к слову группу однокоренных слов. (Тренажёр, летиратура-да,да! Летиратура! Ну можно сказать история, 4ый класс.

История

Прочитай внимательно 1 абзац текста. Найди в нём слово с непроизносимым согласным в корне. Подбери к слову группу однокоренных слов. (Тренажёр, летиратура-да,да! Летиратура! Ну можно сказать история, 4ый класс.

Автор: Гость