Прочитай внимательно 1 абзац текста. Найди в нём слово с непроизносимым согласным в корне. Подбери к слову группу однокоренных слов. (Тренажёр, летиратура-да,да! Летиратура! Ну можно сказать история, 4ый класс.
История
Прочитай внимательно 1 абзац текста. Найди в нём слово с непроизносимым согласным в корне. Подбери к слову группу однокоренных слов. (Тренажёр, летиратура-да,да! Летиратура! Ну можно сказать история, 4ый класс.
Ответ(ы) на вопрос:
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тренер,жора,тренажнапрапарампопаоао парпаоаенаенанпапрнопа
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