Прочитай запись телефонного разговора. У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. (1)- Кто это? - прокричал мне кто-то незнакомым голосом. - Здраствуйте, - сказал я. - А вам кто нужен? (2) - С кем я говарю? - спросил меня нез...

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Прочитай запись телефонного разговора. У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. (1)- Кто это? - прокричал мне кто-то незнакомым голосом. - Здраствуйте, - сказал я. - А вам кто нужен? (2) - С кем я говарю? - спросил меня незнакомец . - Кто это? - Это Петя Редькин, - проговарил я. - А с кем вы хотели поговарить? (3) - Кошмар какой-то! - раздражённо проговарил кто-то и положил трубку. Запиши слова, которые ты считаешь необходимым вставить в реплики человека, которых звонил Пете. Реплика 1: ______________________ Реплика 2: ______________________ Реплика 3: ______________________.

Автор: Гость