Прочитай запись телефонного разговора. У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. (1)- Кто это? - прокричал мне кто-то незнакомым голосом. - Здраствуйте, - сказал я. - А вам кто нужен? (2) - С кем я говарю? - спросил меня нез...
Русский язык
Прочитай запись телефонного разговора. У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. (1)- Кто это? - прокричал мне кто-то незнакомым голосом. - Здраствуйте, - сказал я. - А вам кто нужен? (2) - С кем я говарю? - спросил меня незнакомец . - Кто это? - Это Петя Редькин, - проговарил я. - А с кем вы хотели поговарить? (3) - Кошмар какой-то! - раздражённо проговарил кто-то и положил трубку. Запиши слова, которые ты считаешь необходимым вставить в реплики человека, которых звонил Пете. Реплика 1: ______________________ Реплика 2: ______________________ Реплика 3: ______________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Добрый день. 2. Извините, 3. Простите
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