Прочитай. Запиши второе абзац текста. Устно выполни синктакстический разбор вход??щих в. него предложений.
Русский язык
Прочитай. Запиши второе абзац текста. Устно выполни синктакстический разбор вход??щих в. него предложений.
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Гость:
Лучше помоги мне, Мне просто уже завтра сдавать надо
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