Прочитай.Знамени в каждом словосочетании имя прилагательное именем существительным с предлогом.Укажи склонение косвенных падежей. Деревянный стол,напольная плитка,бесконечная дорога,серебряное кольцо,июньская ночь,деревенский ...

Русский язык
Прочитай.Знамени в каждом словосочетании имя прилагательное именем существительным с предлогом.Укажи склонение косвенных падежей. Деревянный стол,напольная плитка,бесконечная дорога,серебряное кольцо,июньская ночь,деревенский дом,беговая дорожка. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево, пол,Бесконечие, серебро, июнь, деревня, бег,
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