Прочитай.Знамени в каждом словосочетании имя прилагательное именем существительным с предлогом.Укажи склонение косвенных падежей. Деревянный стол,напольная плитка,бесконечная дорога,серебряное кольцо,июньская ночь,деревенский ...

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Прочитай.Знамени в каждом словосочетании имя прилагательное именем существительным с предлогом.Укажи склонение косвенных падежей. Деревянный стол,напольная плитка,бесконечная дорога,серебряное кольцо,июньская ночь,деревенский дом,беговая дорожка. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

Автор: Гость