Прочитайте. 1] Звонко ласточки щебечут. 2] Смотрит с неба месяц бледный. 3] Скоро солнце взойдет. 4] Вот и лед на речке треснул.5] Верба нарядилась в белые сережки. 6] В небо тучи набежали. 7] Скоро птички запоют.выписать слов...
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Прочитайте. 1] Звонко ласточки щебечут. 2] Смотрит с неба месяц бледный. 3] Скоро солнце взойдет. 4] Вот и лед на речке треснул.5] Верба нарядилась в белые сережки. 6] В небо тучи набежали. 7] Скоро птички запоют.выписать слова с орфограммой "безудар.гл в корне слова, провер. ударением
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