Прочитайте и озоглавьте текст.Найдите слова и словосочетания , отражающие тему текста. Выделите определение . Определите их виды и укажите способы морфологического выражения. Магжан Жумабаев Магжан Жумабаев- выдающийся поэт, ...

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Прочитайте и озоглавьте текст.Найдите слова и словосочетания , отражающие тему текста. Выделите определение . Определите их виды и укажите способы морфологического выражения. Магжан Жумабаев Магжан Жумабаев- выдающийся поэт, чей неукротимый талант оказал влияние не только на развитие казахской литературы и стилистический строй казахского языка, но и на творчество поэтов других тюркоязычных народов. Известный русский символист Валерий Брюсов, под руководством которого Магжан Жумабав закончил Высший литературно-художественный институт, назвал его"казахским Пушкиным" Мне же он скорее напоминает Есенина- те же непослушные волны волос, резкие перепады настроения от солнечной бесшабашной радости к черному пессимизму,Та же любвеобильность и простая, пронзительно искрения лирика. Магжан, как и Есенин, был настоящим всенародным поэтом, любимым и широко популярным. особенно среди молодежи. Что же, как не жестокие пытки и ощущение полной Великий выдающийся иощущение полной безнадежности,заставило его подписать признание, тяжелым ,жирным штампом впечатавшееся в его биографию? В первый его раз, когда Магжана осудили на десять лет, из лагерей Карелии eго вызволил Максим Горький, во второй раз ему не поможет никто.
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Тема: великий поэт магжан жумабаев
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