Прочитайте Из каких произведений эти предложения Запишите их и подчеркните местоимения надо тебя такие руки что сбежали даже брюки чего тебе надобно старче? они жили в вехой землянке ровно тридцать лет и три года. и куда теперь...

Русский язык
Прочитайте Из каких произведений эти предложения Запишите их и подчеркните местоимения надо тебя такие руки что сбежали даже брюки чего тебе надобно старче? они жили в вехой землянке ровно тридцать лет и три года. и куда теперь плывём
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие, тебя и тебя и куда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При каком значении m-? векторы будут перпендикулярны a|b
Ответить
Алгебра
Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника ACD
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше,чем в олимпиаде по м...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения 1) 3(х-2)=х+2 2) 5-2(х-1)=4-х 3) (7х+1)-(9х+3)=5 4) 3,4+2у=7(у-2,3) 5) 0,2(7-2y)=2,3-0,3(y-6) 6) 2/3(1/3x-1/2)...
Ответить