Прочитайте Из каких произведений эти предложения Запишите их и подчеркните местоимения надо тебя такие руки что сбежали даже брюки чего тебе надобно старче? они жили в вехой землянке ровно тридцать лет и три года. и куда теперь...

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Прочитайте Из каких произведений эти предложения Запишите их и подчеркните местоимения надо тебя такие руки что сбежали даже брюки чего тебе надобно старче? они жили в вехой землянке ровно тридцать лет и три года. и куда теперь плывём

Автор: Гость