Прочитайте . Можно ли определить написание данных слов вне контекста Объясните почему . Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж вать, обв вать, наст гать, прим рять, прож вать, разр дить, св ла, сп ши, ув дать...
Русский язык
Прочитайте . Можно ли определить написание данных слов вне контекста Объясните почему . Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж вать, обв вать, наст гать, прим рять, прож вать, разр дить, св ла, сп ши, ув дать, ч стота . Укажите возможные написания данных слов в составе словосочетаний или предложений .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя потому что в разных контекстах может быть разное значение слов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслите площадь круга, длина окружности которого равна 16 см. С объяснением. Радиус неизвестен, а 16 см это длина, но не радиус!
Английский язык