Прочитайте . Можно ли определить написание данных слов вне контекста Объясните почему . Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж вать, обв вать, наст гать, прим рять, прож вать, разр дить, св ла, сп ши, ув дать...

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Прочитайте . Можно ли определить написание данных слов вне контекста Объясните почему . Сл зать, отв рить, вып ченный, посв тить, зап вать, изж вать, обв вать, наст гать, прим рять, прож вать, разр дить, св ла, сп ши, ув дать, ч стота . Укажите возможные написания данных слов в составе словосочетаний или предложений .
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Гость:
Нельзя потому что в разных контекстах может быть разное значение слов
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