Прочитайте.Назовите слова из скобок,которые будут проверочные для данных слов.Св??стеть(свистулька,свист,свисток,свистнуть).Трубка(труба,трубчатый,трубач,трубный). 2.Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова ЗИМОЙ.
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Прочитайте.Назовите слова из скобок,которые будут проверочные для данных слов.Св??стеть(свистулька,свист,свисток,свистнуть).Трубка(труба,трубчатый,трубач,трубный). 2.Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова ЗИМОЙ.
Ответ(ы):
Гость:
Свистеть-свист,свистнуть; трубка-труба,трубач.
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