Прочитайте.Назовите слова из скобок,которые будут проверочные для данных слов.Св??стеть(свистулька,свист,свисток,свистнуть).Трубка(труба,трубчатый,трубач,трубный). 2.Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова ЗИМОЙ.

Русский язык

Прочитайте.Назовите слова из скобок,которые будут проверочные для данных слов.Св??стеть(свистулька,свист,свисток,свистнуть).Трубка(труба,трубчатый,трубач,трубный). 2.Сделайте письменный звуко-буквенный разбор слова ЗИМОЙ.

Автор: Гость