Прочитайте неравенства одним из решений которых будет число 856. а)хgt;2; б)у lt;9; в)z lt;960; г)357gt;к; д) ngt;956; e)m lt;856. подберите и назовите все решения неравенства у lt;9. Можете ли Вы назвать все решения неравенств...

Математика

Прочитайте неравенства одним из решений которых будет число 856. а)хgt;2; б)у lt;9; в)z lt;960; г)357gt;к; д) ngt;956; e)m lt;856. подберите и назовите все решения неравенства у lt;9. Можете ли Вы назвать все решения неравенства ngt;956? Подберите и назовите несколько решений этого неравенства.

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