Прочитайте.обсудите:что может "рассказать о себе" каждая из данных форм местоимен??й: его, вам, нами, мне, её.

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Прочитайте.обсудите:что может "рассказать о себе" каждая из данных форм местоимен??й: его, вам, нами, мне, её.

Автор: Гость