Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатление о картине "Иван Царевич на Сером волке"."Твой Царевич на волке привёл меня в в...

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Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатление о картине "Иван Царевич на Сером волке"."Твой Царевич на волке привёл меня в восторг; я всё кругом забыл. Я ушёл в этот лес, я надышался этим воздухом, нанюхался этих цветов! Всё это моё, родное, хорошее! Я просто ожил!.. Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!"Составьте свой текст-отзыв о картине. Можете начать своё сочинение первым предложением из текста.

Автор: Гость