Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатление о картине "Иван Царевич на Сером волке"."Твой Царевич на волке привёл меня в в...
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Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатление о картине "Иван Царевич на Сером волке"."Твой Царевич на волке привёл меня в восторг; я всё кругом забыл. Я ушёл в этот лес, я надышался этим воздухом, нанюхался этих цветов! Всё это моё, родное, хорошее! Я просто ожил!.. Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!"Составьте свой текст-отзыв о картине. Можете начать своё сочинение первым предложением из текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Савва Иванович Мамонтов оценил картину В.М.Васнецова "Иван Царевич и серый волк". Этот лес что настоящий пахнет чудесными запахами леса и цветов.Я просто в восторге!.. Пусть есть недочеты ,но картина замечательна! Она наполнила мою душу благоуханием всего что на ней изображено.Вот это вдохновение.Молодец ! Истинный художник !
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