Прочитайте описание весеннего леса Спиши текст вставляя подходящие по смыслу прилагательные Хранители описание какой у них больше нравится почему то правописание прилагательных сделать влияние описание боли защитить конкретный ...

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Прочитайте описание весеннего леса Спиши текст вставляя подходящие по смыслу прилагательные Хранители описание какой у них больше нравится почему то правописание прилагательных сделать влияние описание боли защитить конкретный вопрос хорошо весной в рощах только что прошел дождь словно умытая вспомните Как выглядит Назовите прилагательное

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