Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каж...

Русский язык
Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каждого предложения вместе с вопросами. 1.Волнуется синее море. 2.Старик жил у синего моря 3.Корабль плыл по синему морю. 4.Мы увидели синее море. 5.Лебеди летели над синем морем. 6.Дельфины плавали в синем море.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Синее (какое?) море(именительный падеж). 2.У синего( какого?) моря (родительный падеж). 3. По синему( по какому?) морю( дательный падеж). 4. Синее(какое?) море( винительный падеж). 5. Над синем( над каким?) морем( творительный падеж). 6. В синем(в каком?) море(предложный падеж).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Результат арефметического действия ?
Ответить
Алгебра
Решить уравнение Х в квадрате -8х+16=0
Ответить
Другие предметы
203*500-x=390 напишите как вы решаете
Ответить
Математика
Бульдозер ращровнял площадку прямоугольной формы длиной 20 м и шириной 15 м. Это 2/5 его дневного задания.Сколько квадратных метров ему осталось ...
Ответить
Математика
Выполни поразрядное сложение. для этого разложи первое слагаемое в каждой сумме на разрядные слагаемые 14+3=( + )+ = + ( + )= + =
Ответить