Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каж...
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Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каждого предложения вместе с вопросами. 1.Волнуется синее море. 2.Старик жил у синего моря 3.Корабль плыл по синему морю. 4.Мы увидели синее море. 5.Лебеди летели над синем морем. 6.Дельфины плавали в синем море.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Синее (какое?) море(именительный падеж). 2.У синего( какого?) моря (родительный падеж). 3. По синему( по какому?) морю( дательный падеж). 4. Синее(какое?) море( винительный падеж). 5. Над синем( над каким?) морем( творительный падеж). 6. В синем(в каком?) море(предложный падеж).
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