Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каж...

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Прочитайте.определите падеж имени существительного море в каждом предложении .по падежу имени прилагательного синий. задайте вопрос от имени существительного море к имени прилагательному синий.выпишите эти словосочетания из каждого предложения вместе с вопросами. 1.Волнуется синее море. 2.Старик жил у синего моря 3.Корабль плыл по синему морю. 4.Мы увидели синее море. 5.Лебеди летели над синем морем. 6.Дельфины плавали в синем море.

Автор: Гость