Прочитайте отрывок из поэмы А. Пушкина "Полтава", в котором описывается начало бит??ы царя Петра 1 со шведами. От выделенных подлежащих поставьтевопрос каков?(каковы?) к сказуемым, которые выражены кратким прилагательных. Подч...

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Прочитайте отрывок из поэмы А. Пушкина "Полтава", в котором описывается начало бит??ы царя Петра 1 со шведами. От выделенных подлежащих поставьтевопрос каков?(каковы?) к сказуемым, которые выражены кратким прилагательных. Подчеркните подлежащие и сказуемые. Из шатра, Толпой любимцев окружённый, Выходит Пётр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза. Идёт. Ему коня проводят. Ретив и смирен верный конь.

Автор: Гость