Прочитайте отрывок из поэмы А. Пушкина "Полтава", в котором описывается начало бит??ы царя Петра 1 со шведами. От выделенных подлежащих поставьтевопрос каков?(каковы?) к сказуемым, которые выражены кратким прилагательных. Подч...
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Прочитайте отрывок из поэмы А. Пушкина "Полтава", в котором описывается начало бит??ы царя Петра 1 со шведами. От выделенных подлежащих поставьтевопрос каков?(каковы?) к сказуемым, которые выражены кратким прилагательных. Подчеркните подлежащие и сказуемые. Из шатра, Толпой любимцев окружённый, Выходит Пётр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза. Идёт. Ему коня проводят. Ретив и смирен верный конь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из шатра, Толпой любимцев окружённый, Выходит (сказуеи) Пётр (подлеж). Его глаза (подлеж) Сияют (сказуем). Лик (подлеж) его ужасен (сказуем). Движенья (подлеж)быстры (сказуем). Он (подлеж) прекрасен (сказуем). Он (подлеж) весь (сказуем) как божия гроза. Идёт (сказуем). Ему коня проводят (сказуем). Ретив (сказуем) и смирен (сказуем)верный конь (подлеж).
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