Прочитайте. Озаглавите текст, затем разделите на две части и спишите одну из них. Укажите падежи имен сущ. и прилагательных. Обозначьте орфограммы на месте пропусков. Укажите пары предложений, которые связаны заменой сущ. мест...
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Прочитайте. Озаглавите текст, затем разделите на две части и спишите одну из них. Укажите падежи имен сущ. и прилагательных. Обозначьте орфограммы на месте пропусков. Укажите пары предложений, которые связаны заменой сущ. местоимением. Иногда приходится наблюдать и удивительнейш.. собач..е благородство по отношению к слабым.У нашей моськи Бэлы был в молодст.. брат, Нарзан, здорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. На дворе уже в тульск... нашем доме был цепной пёс - лохматый белый чудовищной величины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собачье благородство. Иногда приходится наблюдать и удивительнейшее собачье благородство по отношению к слабым. У нашей моськи Бэлы был в молодости брат Нарзан, задорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. Наш, нашем - притяжательные местоимения
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