Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова. Узимку-взимку, умовити-вмовити, уперед - вперед, уперта-вперта, урожай-врожай

Українська мова

Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова. Узимку-взимку, умовити-вмовити, уперед - вперед, уперта-вперта, урожай-врожай

Автор: Гость