Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова. Узимку-взимку, умовити-вмовити, уперед - вперед, уперта-вперта, урожай-врожай

Українська мова
Прочитайте пари слів. Складіть і запишіть із ними речення, вибираючи в кожному випадку потрібний варіант слова. Узимку-взимку, умовити-вмовити, уперед - вперед, уперта-вперта, урожай-врожай
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