Прочитайте по ролям эпизод от слов: "Я встал. Бирюк взял оружие и осмотрел полку..." ??о слов: " Повалил... -пробормотал Бирюк ". Каким предстаёт герой в данном эпизоде? Заполните пробелы во фразе.

Литература
Прочитайте по ролям эпизод от слов: "Я встал. Бирюк взял оружие и осмотрел полку..." ??о слов: " Повалил... -пробормотал Бирюк ". Каким предстаёт герой в данном эпизоде? Заполните пробелы во фразе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В этом отрывке Бирюк предстаёт перед нами злобным человеком, обиженным на жизнь. Удача и достаток отвернулись от него. Его остаётся только жалеть...
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