Прочитайте. Подберите и запишите к каждому слову подходящее по смыслу имя существительное собственное. Город _______, область________, деревня________, улица_______, озеро______, река______, кот______. собака_______, имя______...
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Прочитайте. Подберите и запишите к каждому слову подходящее по смыслу имя существительное собственное. Город _______, область________, деревня________, улица_______, озеро______, река______, кот______. собака_______, имя________, отчество______, фамилия_______.
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Кострома, Токио, Лужки,Гагарина,Байкал,Дунай,Крис,Найда, Виктор,Сергеевна,Разина
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