Прочитайте. Подберите к каждому глаголу синонимы. Запишите слова в две группы. б??осать-кидать помогать-выручать шалить-озорничать горевать-грустить На какие группы нужно разделить эти слова?

Русский язык

Прочитайте. Подберите к каждому глаголу синонимы. Запишите слова в две группы. б??осать-кидать помогать-выручать шалить-озорничать горевать-грустить На какие группы нужно разделить эти слова?

Автор: Гость