Прочитайте. Подберите к каждому глаголу синонимы. Запишите слова в две группы. б??осать-кидать помогать-выручать шалить-озорничать горевать-грустить На какие группы нужно разделить эти слова?
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Прочитайте. Подберите к каждому глаголу синонимы. Запишите слова в две группы. б??осать-кидать помогать-выручать шалить-озорничать горевать-грустить На какие группы нужно разделить эти слова?
Ответ(ы):
Гость:
Бросил-кинул Помог-выручил Шалил-озорничал Горевал-грустил На синонимы , на глаголы,
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