Прочитайте подчеркните имена существительные. У речки на пригорке чья то норка . Хозяйка тоже норка
Русский язык
Прочитайте подчеркните имена существительные. У речки на пригорке чья то норка . Хозяйка тоже норка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕЧКИ, пригорки, норка, хозяйка, норка
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