Прочитайте подчеркните многозначные слова какие из них употреблены в переносном значении спали в поле перепелки ветерок уснул в лесах золотистые как пчелки звезды плыли в небесах

Русский язык

Прочитайте подчеркните многозначные слова какие из них употреблены в переносном значении спали в поле перепелки ветерок уснул в лесах золотистые как пчелки звезды плыли в небесах

Автор: Гость