Прочитайте подчеркните многозначные слова какие из них употреблены в переносном значении спали в поле перепелки ветерок уснул в лесах золотистые как пчелки звезды плыли в небесах
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Прочитайте подчеркните многозначные слова какие из них употреблены в переносном значении спали в поле перепелки ветерок уснул в лесах золотистые как пчелки звезды плыли в небесах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Спали) (перепёлки). ветерок уснул в (лесах). (Золотистые), как (пчёлки), (Звёзды) (плыли) в небесах. В СКОБКАХ ТО,чТО НУЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ
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