Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГА...

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Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГАБТ- АЭС- ВВС- СМИ- ЦСКА-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ООН-от начальных букв ГАБТ-от начальных букв АЭС-от начальных звуков ВВС-от начальных букв СМИ-от начальных букв ЦСКА-от начальных букв
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