Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГА...
Русский язык
Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГАБТ- АЭС- ВВС- СМИ- ЦСКА-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ООН-от начальных букв ГАБТ-от начальных букв АЭС-от начальных звуков ВВС-от начальных букв СМИ-от начальных букв ЦСКА-от начальных букв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В детском саду воспитатель рассадил 10 детей за круглый стол и начал раздавать по конфете вначале дала первому потом двигаясь по часовой стрелке ре...
Физика
Физика
Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.
Физика
Во сколько раз ЭДС самоиндукции в случае изменения тока в контуре на 6 А за 0,2 с бол??ше, чем в случае изменения тока в том же контуре на 0,2 А за...