Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГА...

Русский язык

Прочитайте правильно сложносокращенные слова. Определите,как они образованы. Образованы могут быть от: Начальных букв (пример; СМУ), Начальных звуков(пример: МГУ,НТВ) Части,состоящая из нескольких звуков ( рыбхоз) ООН- ГАБТ- АЭС- ВВС- СМИ- ЦСКА-

Автор: Гость