Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке

Русский язык
Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шла через поле (вин.падеж отвечает на вопросы кого? что?)
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