Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке
Русский язык
Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке
Ответ(ы):
Гость:
Шла через поле (вин.падеж отвечает на вопросы кого? что?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставших...
Математика
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 6 корней 11 и 2.Найдите синус наименьшего угла этого треугольника. Треугольник прямоугольный. С картиночко...