Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке

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Прочитайте предложение . Выпишите из него словосочетание с имением существительным в винительном падеже. Узкая дорожка шла через поле к реке

Автор: Гость