Прочитайте предложения, делая паузы там, где они обозначены. Как изменяется смысл предложения с изменением интонационного членения предложения? Приведите подобные примеры. Катя вспомнила //: сестра / забыла взять книгу. Катя,...
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Прочитайте предложения, делая паузы там, где они обозначены. Как изменяется смысл предложения с изменением интонационного членения предложения? Приведите подобные примеры. Катя вспомнила //: сестра / забыла взять книгу. Катя, / вспомнила сестра, / забыла взять книгу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении мы понимаем что сестра забыла взять книгу,а во втором то что Катя забыла взять книгу
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