Прочитайте предложения вставьте пропущенные знаки препинания подчеркните однор??дные члены и составьте их схемы Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам по лугам по долам и по горам только волки только слова ...

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Прочитайте предложения вставьте пропущенные знаки препинания подчеркните однор??дные члены и составьте их схемы Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам по лугам по долам и по горам только волки только слова по ночам гулять готовы расчет и еще Где украсть разжижает кровь и кость как я люблю свои березы своими со своей Луга и ночи летние грозы и зиму с стоже и снега и т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однаждый я пукнул. И танцывал и кричал ура
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