Прочитайте Придумайте первую Часть сравнений для этого подберите подходящие по смыслу имена прилагательные ( . . . )------------- , как лиса. ( . . . ) -------------, как солнышко. ( . . . ) -------------, как ёжик ( . . . ...
Русский язык
Прочитайте Придумайте первую Часть сравнений для этого подберите подходящие по смыслу имена прилагательные ( . . . )------------- , как лиса. ( . . . ) -------------, как солнышко. ( . . . ) -------------, как ёжик ( . . . ) -------------, как заяц ( . . . ) -------------, как апельсин. О б р а з е ц . ( Какой?) Кислый, как клюква. Запишите сравнения и вопрос, на который отвечает каждое подобранное вами имя пПрподобранное !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрая, как лиса. Яркое, как солнышко. Колючий, как ёжик. Прыгучий, как заяц. Оранжевый, как апельсин или вкусный, как апельсин или полезный, как апельсин :D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Скорый поезд за 6 ч. прошёл путь длиной 720 км. на сколько километров в час нужно увеличить скорость поезда, чтобы этот путь он прошёл за 5 ч?
Информатика
Дан массив В размером 7 элементов, элементы вводятся с клавиатуры: а)найти произв??дение всех элементов массива б)заменить все положительные эл...
Математика