Прочитайте Придумайте первую Часть сравнений для этого подберите подходящие по смыслу имена прилагательные ( . . . )------------- , как лиса. ( . . . ) -------------, как солнышко. ( . . . ) -------------, как ёжик ( . . . ...

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Прочитайте Придумайте первую Часть сравнений для этого подберите подходящие по смыслу имена прилагательные ( . . . )------------- , как лиса. ( . . . ) -------------, как солнышко. ( . . . ) -------------, как ёжик ( . . . ) -------------, как заяц ( . . . ) -------------, как апельсин. О б р а з е ц . ( Какой?) Кислый, как клюква. Запишите сравнения и вопрос, на который отвечает каждое подобранное вами имя пПрподобранное !

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