Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив современной экономики. (Б) Однако за последний год в ряде стран уменьшилось число инд...
Обществознание
Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив современной экономики. (Б) Однако за последний год в ряде стран уменьшилось число индивидуальных предпринимателей. (В) Аналитики связывают это с изменением налогового законодательства. Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. А- Б- В-
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Гость:
Это странно конечно, но по-моему тут ВСЁ отражает факты
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