Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив современной экономики. (Б) Однако за последний год в ряде стран уменьшилось число инд...

Обществознание

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив современной экономики. (Б) Однако за последний год в ряде стран уменьшилось число индивидуальных предпринимателей. (В) Аналитики связывают это с изменением налогового законодательства. Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. А- Б- В-

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