Прочитайте. Продолжите записи [а],буквы,обозначающие гласные звуки а, подчеркните буквы,которые в слоах

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Прочитайте. Продолжите записи [а],буквы,обозначающие гласные звуки а, подчеркните буквы,которые в слоах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
? Чувак а где фото как понять
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