Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Множественное число. 1спр. 2 спр. | 1 спр. 2 спр. 1 лицо. | 1 лицо. 2 лицо. | 2 ...

Русский язык

Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Множественное число. 1спр. 2 спр. | 1 спр. 2 спр. 1 лицо. | 1 лицо. 2 лицо. | 2 лицо. 3 лицо. | 3 лицо. Помогите ПЛИЗ очень надо!!

Автор: Гость