Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Множественное число. 1спр. 2 спр. | 1 спр. 2 спр. 1 лицо. | 1 лицо. 2 лицо. | 2 ...
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Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Множественное число. 1спр. 2 спр. | 1 спр. 2 спр. 1 лицо. | 1 лицо. 2 лицо. | 2 лицо. 3 лицо. | 3 лицо. Помогите ПЛИЗ очень надо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1спр. 1л.у.ём 2л.ёшь.ёте 3л.ёт. ут 2спр. 1л.у.им. 2л.ишь.ите 3л.ит.ат
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