Прочитайте ряды синонимов. Подумайте что у них общего и чем они различаются. Одинаковые ли у этих слов лексические значения?

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Прочитайте ряды синонимов. Подумайте что у них общего и чем они различаются. Одинаковые ли у этих слов лексические значения?

Автор: Гость