Прочитайте ряды синонимов. Подумайте что у них общего и чем они различаются. Одинаковые ли у этих слов лексические значения?

Русский язык
Прочитайте ряды синонимов. Подумайте что у них общего и чем они различаются. Одинаковые ли у этих слов лексические значения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да одинаковые.А похоже потому, что синонимы.
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