Прочитайте слова ,обьясните их написания. к...саться-к...снуться прик...саться-прик...снуться к...саешься-к...снешься соприк...сался-соприк...снулся прик...сается-прик...снется к...сайся-к...снись прик...сайтесь-прик....

Русский язык

Прочитайте слова ,обьясните их написания. к...саться-к...снуться прик...саться-прик...снуться к...саешься-к...снешься соприк...сался-соприк...снулся прик...сается-прик...снется к...сайся-к...снись прик...сайтесь-прик...снитесь будут соприк...саться-соприк...снутся прик...сался-прик...снулся 2)Сколько разных глаголов в списке?определите их вид и найдите морфемы,которыми они различаются.Запишите формы каждого глагола в таком порядке:начальная форма,формы изъявительного наклонения форма повелительного наклонения.Обозначьте формообразующие морфемы и орфограмму в корне всех глаголов.

Автор: Гость