Прочитайте слова ,обьясните их написания. к...саться-к...снуться прик...саться-прик...снуться к...саешься-к...снешься соприк...сался-соприк...снулся прик...сается-прик...снется к...сайся-к...снись прик...сайтесь-прик....

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Прочитайте слова ,обьясните их написания. к...саться-к...снуться прик...саться-прик...снуться к...саешься-к...снешься соприк...сался-соприк...снулся прик...сается-прик...снется к...сайся-к...снись прик...сайтесь-прик...снитесь будут соприк...саться-соприк...снутся прик...сался-прик...снулся 2)Сколько разных глаголов в списке?определите их вид и найдите морфемы,которыми они различаются.Запишите формы каждого глагола в таком порядке:начальная форма,формы изъявительного наклонения форма повелительного наклонения.Обозначьте формообразующие морфемы и орфограмму в корне всех глаголов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.касаться коснуться прикасаться прикоснуться катаешься коснешься соприкасался соприкоснуться прикасается прикоснется касайся коснись прикасайтесь прикоснитесь будут_соприкасаться соприкоснутся прикасался прикоснулся( в корнях кас/кос пишется: а - когда после корня стоит суффикс а, о- когда его нет)
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