Прочитайте слова с правильным ударением запишите слова поставьте в них ударение ?? словах шовёр и свёкла знак ударения ставить не нужно (Задание)Шовёр щавель свёкладоговор портфель столярь магазин углубить занял заняли заняла з...
Русский язык
Прочитайте слова с правильным ударением запишите слова поставьте в них ударение ?? словах шовёр и свёкла знак ударения ставить не нужно (Задание)Шовёр щавель свёкладоговор портфель столярь магазин углубить занял заняли заняла занел занали заняла понял поняли поняла позваонишь позвонит позвоним позванят.
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Гость:
Дээммм с твоей грамотностью я не отвечу
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