Прочитайте слова. Составьте из ударных слогов каждого слова новое слова. Запишите его. Якорь, погода,подарок.
Русский язык
Прочитайте слова. Составьте из ударных слогов каждого слова новое слова. Запишите его. Якорь, погода,подарок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якорь-як, погода- год, подарок-дар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Птичьем рынке на 19200 тенге купили 2 попугаев одного щенка и одного котёнка с Кувшинов в 3 раза дороже котенка в 2 раза дешевле попугаев Сколько с...
Биология
Почему клетки прокариот возникшие на земле ранее других и сохранившие черты древ??ости в своем сторонии существуют на нашей планете и поныне
Математика
Информатика
Определить, является ли треугольник со сторонами A,B,C равностороннис. Если треугольник равносторонний, то вычислить его периметрP, иначе задать P=0