Прочитайте словосочетания. Определите в каких их них причастие является главным ??ловом а в каких зависимым. Запишите сначала словосочетания (имя существительное + причастие), затем словосочетания ( причастие + зависимое слово)...
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Прочитайте словосочетания. Определите в каких их них причастие является главным ??ловом а в каких зависимым. Запишите сначала словосочетания (имя существительное + причастие), затем словосочетания ( причастие + зависимое слово). Обозначьте главное слово, выделите суффиксы причастий. Укажите какой частью речи являются зависимые слова в словосочетании (причастие + зависимое слово) Движущийся поезд, стремительно падающий, обрабатываемая земля, распустившиеся почки, спрятавшийся в лесу, неожиданно прерванный =, унесённый ветром, работающий принтер, смотрящий в даль, смеющиеся дети.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движущийся поезд,обрабатываемая земля,распустившиес япочки,работающий принтер,смеющиеся дети(это сочетание сущ+прич) Суфиксы(ущ,ыва,вш,ющ,)Остальные слова это причастие плюс зависимое слово.части речи(стремительно это определение,в лесу это обстоятельство,неожиданно прерванный это определение,ветром это обстоятельство, в даль это обстоятельство(подписать как существительное над словом а если почеркивать то черточка точка) Главные слова выделишь крестиком,я думаю какие именно писать не стоит там уж сам(а) поймешь.
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