Прочитайте словосочетания. Определите в каких их них причастие является главным ??ловом а в каких зависимым. Запишите сначала словосочетания (имя существительное + причастие), затем словосочетания ( причастие + зависимое слово)...

Гость: Гость:

Движущийся поезд,обрабатываемая земля,распустившиес япочки,работающий принтер,смеющиеся дети(это сочетание сущ+прич) Суфиксы(ущ,ыва,вш,ющ,)Остальные слова это причастие плюс зависимое слово.части речи(стремительно это определение,в лесу это обстоятельство,неожиданно прерванный это определение,ветром это обстоятельство, в даль это обстоятельство(подписать как существительное над словом а если почеркивать то черточка точка) Главные слова выделишь крестиком,я думаю какие именно писать не стоит там уж сам(а) поймешь.