Прочитайте сложные слова.обьясните их лексические значения:ледокол,змеелов,стек??орез,ледоход,вертолёт,углевоз,скалолаз,пешеход,пылесос,сталевар,овощевод,камнепад,рыболов

Гость: Гость:

Ледокол - корабль, который ходит зимой по замерзшим морям и у него острый нос чтоб разбивать лёд по пути. Змеелов - человек который ловит змей. Стеклорез - прибор, который помогает резать стёкла. Ледоход - явление, когда в каком то водоёме (и в других) трескается лёд и получается полоса треснувшегося лёда. Вертолёт - транспортное средство, летающее в воздухе и имеющее вентилятор. Углевоз - транспортное средство, типа поезда, в котором возят уголь. Скалолаз - человек, который с вооружением поднимается на горы и скалы. Пешеход - человек, который ходит пешком. Пылесос - устройство, которое чистит ковёр или пол от пыли. Сталевар - человек, который на заводе изготавливает сталь. Овошевод - человек, который занимается огородом и выращивает овощи и фрукты. Камнепад - явление когда с холма или подъёма падают большие камни. Рыболов - человек, который ловит рыбу, сокращённо рыбак.