Прочитайте. Составьте из слов пословицы. 1. Терпенья нет, без, ученья. 2. Около, и, мыши, хлеба, водятся. 3. От, дело, в, скуки, руки, бери. 4. Еда, после, вкуснее, работы. 5. Лень, до, доводит, добра, нею 6. У, конца, нет, ко...

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Прочитайте. Составьте из слов пословицы. 1. Терпенья нет, без, ученья. 2. Около, и, мыши, хлеба, водятся. 3. От, дело, в, скуки, руки, бери. 4. Еда, после, вкуснее, работы. 5. Лень, до, доводит, добра, нею 6. У, конца, нет, кольца. Запишите пословицы. Подчеркни имена существительные в родительном падеже. По каким признакам вы их узнали? Разберите пятое предложение по членам.

Автор: Гость