Прочитайте. Составте из слов скороговорку. Запишите её. Шёл,двор,Егор,нёс,чинить, топор,через, забор. Подчеркните глагол в неопределённой форме.

Русский язык

Прочитайте. Составте из слов скороговорку. Запишите её. Шёл,двор,Егор,нёс,чинить, топор,через, забор. Подчеркните глагол в неопределённой форме.

Автор: Гость