Прочитайте. Составте из слов скороговорку. Запишите её. Шёл,двор,Егор,нёс,чинить, топор,через, забор. Подчеркните глагол в неопределённой форме.

Русский язык
Прочитайте. Составте из слов скороговорку. Запишите её. Шёл,двор,Егор,нёс,чинить, топор,через, забор. Подчеркните глагол в неопределённой форме.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шёл Егор через двор нёс топор чинить забор чинить ( подчеркивается двумя чертами) это неопределенная форма глагола
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