ПРОЧИТАЙТЕ СОСТАВЬТЕ С КАЖДЫМ ГЛАГОЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .ЗАПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДЧЕРКНИТЕ В НИХ СКАЗУЕМОЕ. СЛОВА ТАКИЕ одел ........надел

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ПРОЧИТАЙТЕ СОСТАВЬТЕ С КАЖДЫМ ГЛАГОЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .ЗАПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДЧЕРКНИТЕ В НИХ СКАЗУЕМОЕ. СЛОВА ТАКИЕ одел ........надел

Автор: Гость