ПРОЧИТАЙТЕ СОСТАВЬТЕ С КАЖДЫМ ГЛАГОЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .ЗАПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДЧЕРКНИТЕ В НИХ СКАЗУЕМОЕ. СЛОВА ТАКИЕ одел ........надел
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ПРОЧИТАЙТЕ СОСТАВЬТЕ С КАЖДЫМ ГЛАГОЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .ЗАПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДЧЕРКНИТЕ В НИХ СКАЗУЕМОЕ. СЛОВА ТАКИЕ одел ........надел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я одел на младшего брата новую красную куртку.(Сказуемое:одел) Я надела сегодня на руку красивый зелёный браслет.(Сказуемое:надела)
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