Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 1. Г..л..ва морск.. конька точь-в-точь как у сказочн.. Конька-горубунка. 2. Крик горбат.. кита громче, чем звук реактивн.. самалёта при взлёт.. . 3. Тело эл..ктрич..ск.. ската lt...
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Прочитайте. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 1. Г..л..ва морск.. конька точь-в-точь как у сказочн.. Конька-горубунка. 2. Крик горбат.. кита громче, чем звук реактивн.. самалёта при взлёт.. . 3. Тело эл..ктрич..ск.. ската lt;lt;накапливаетgt;gt; электрич..ство. Морск.. ж..вотное пускает его в ход во время охоты и опасност.. . 4. Зубаст.. кашалота сч..тают пр..красным нырчльщик..м: он может нырнуть вглубь на целый километр. Объясните, каким способом можно определить падеж имён прилагательных в выделенных словосочетаниях. Укажите падеж выделенных имён прилагательнтх. Выделите их окончания.
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