Прочитайте. Спишите,вставляя пропущенные буквы и дописывая окончания. Р..ссийск... правительство, пр..вит..льственн... сообщение, а..т..м..бильн... з..вод, инж..нерн... дело, эл..ктрич..ск... утюг, п..сс..ж..рск.. поезд, сельс...

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Прочитайте. Спишите,вставляя пропущенные буквы и дописывая окончания. Р..ссийск... правительство, пр..вит..льственн... сообщение, а..т..м..бильн... з..вод, инж..нерн... дело, эл..ктрич..ск... утюг, п..сс..ж..рск.. поезд, сельск... х..зяйство,домашн... жив..вотное, ог..родн... р..стение
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