Прочитайте стихотворение Э. Мошковской Ну как прославить утро И просто И мудро? кому сказать "спасибо"? Кого благодарить? Не надо, Не надо, Не надо говорить. Найди в стихотворение глаголы и укажите, в какой форме он...

Русский язык

Прочитайте стихотворение Э. Мошковской Ну как прославить утро И просто И мудро? кому сказать "спасибо"? Кого благодарить? Не надо, Не надо, Не надо говорить. Найди в стихотворение глаголы и укажите, в какой форме они употребляются. Определите спряжение глаголов. Запишите каждый глагол в неопределённой форме и в форме 2 - го лица единственного числа

Автор: Гость