Прочитайте стихотворение Э. Мошковской Ну как прославить утро И просто И мудро? кому сказать "спасибо"? Кого благодарить? Не надо, Не надо, Не надо говорить. Найди в стихотворение глаголы и укажите, в какой форме он...
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Прочитайте стихотворение Э. Мошковской Ну как прославить утро И просто И мудро? кому сказать "спасибо"? Кого благодарить? Не надо, Не надо, Не надо говорить. Найди в стихотворение глаголы и укажите, в какой форме они употребляются. Определите спряжение глаголов. Запишите каждый глагол в неопределённой форме и в форме 2 - го лица единственного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прославить(инфинитив) - прославишь,2 спр. Сказать(инфинитив)-скажешь,1 спр. Благодарить(инфинитив) - благодаришь,2 спр. Говорить(инфинитив) - говоришь,2 спр. (Инфинитив-начальная форма глаголов).
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