Прочитайте стихотворение В. Лифшица Сколько предметов обозначает слова ключ?Докажите, что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом, Вижу, бьет в овраге ключ. Наклонившись над ключом, Уранил я в воду ключ. Шарю я...

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Прочитайте стихотворение В. Лифшица Сколько предметов обозначает слова ключ?Докажите, что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом, Вижу, бьет в овраге ключ. Наклонившись над ключом, Уранил я в воду ключ. Шарю я в ключе по дну, Над водою спину гну. Если ключ я не найду, Как домой я попаду?

Автор: Гость