Прочитайте стихотворение В. Лифшица Сколько предметов обозначает слова ключ?Докажите, что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом, Вижу, бьет в овраге ключ. Наклонившись над ключом, Уранил я в воду ключ. Шарю я...
Русский язык
Прочитайте стихотворение В. Лифшица Сколько предметов обозначает слова ключ?Докажите, что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом, Вижу, бьет в овраге ключ. Наклонившись над ключом, Уранил я в воду ключ. Шарю я в ключе по дну, Над водою спину гну. Если ключ я не найду, Как домой я попаду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 предметов больше я не вижу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ ( письменно 8-10 предложений) о бабушке,няне или другом человеке, взяв за основу самое теплое воспоминаниие.
Математика
Ширина кабинета 4м, а длина на 2 м 60см больше ширины , а высота на 3м60см меньше длины. сколько рулонов обоев понадобится для оклетвания стен , ес...
Биология
Особенности размножения пресноводной гидры: способ размножения | условия окружающей среды | биологическое значение 1) бесполое | тепло благопр...
Другие предметы