Прочитайте стихотворение. Вставьте пропущенные слова. Найдите однокоренные слов?? в стихотворении. Надену ... рубашку И ... ворот распахну. Я весь сегодня нараспашку - Встречаю ... весну!
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Прочитайте стихотворение. Вставьте пропущенные слова. Найдите однокоренные слов?? в стихотворении. Надену ... рубашку И ... ворот распахну. Я весь сегодня нараспашку - Встречаю ... весну!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надену я рубашку И я ворот распахнул. Я весь сегодня нараспашку - Встречаю я весну (Везде стоит буква я)
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