Прочитайте стихотворные строчки.Объясните написание слов с пропущенными буквами наклонилось к реч ке дер во так,что плавает листва здравствуй, царство берендеево край лесного волш бства запишите стихотворные строки вставля...

Русский язык

Прочитайте стихотворные строчки.Объясните написание слов с пропущенными буквами наклонилось к реч ке дер во так,что плавает листва здравствуй, царство берендеево край лесного волш бства запишите стихотворные строки вставляя где нужно пропущенные буквы укажи род склонение и падеж каждого имени существителного

Автор: Гость