Прочитайте стихотворные строчки.Объясните написание слов с пропущенными буквами наклонилось к реч ке дер во так,что плавает листва здравствуй, царство берендеево край лесного волш бства запишите стихотворные строки вставля...
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Прочитайте стихотворные строчки.Объясните написание слов с пропущенными буквами наклонилось к реч ке дер во так,что плавает листва здравствуй, царство берендеево край лесного волш бства запишите стихотворные строки вставляя где нужно пропущенные буквы укажи род склонение и падеж каждого имени существителного
Ответ(ы):
Гость:
Наклонилось к речке дерево Так. что плавает листва. Здравствуй, Царство Берендево! Край лесного волшебства1
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