Прочитайте строки из произведения А.С. Пушкина. Определите, сколько раз каждый звук слова ПРИЕЗД (за исключением звука [э]) встречается в предложенной фразе. Ответ запишите в одно поле ввода. В ответе должны быть только цифры, ...
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Прочитайте строки из произведения А.С. Пушкина. Определите, сколько раз каждый звук слова ПРИЕЗД (за исключением звука [э]) встречается в предложенной фразе. Ответ запишите в одно поле ввода. В ответе должны быть только цифры, указывающие, сколько раз звук встретился в данном предложении. Цифры записывать без пробелов и запятых, в том порядке, в каком эти звуки следуют в слове ПРИЕЗД (кроме звука [э]). Если какой-то звук не встречается в предложении, написать цифру 0. Например: 53021 …Наука нам сокращает опыты быстротекущей жизни.
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Гость:
122214. (П - 1 раз, р - 2 раза, и - 2, й - 1, с - 2, т - 4)
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